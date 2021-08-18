The Hill haber sitesinin ABD Kongresi kaynaklarından derlediği bilgiye göre, Afganistan'dan çekilme operasyonunu ele alış biçimiyle kamuoyundan yoğun eleştiri alan Biden, Kongre üyelerinden de yeterince destek toplayamadı.

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ve Senato Çoğunluk Lideri Charles Schumer başta olmak üzere bazı Demokratların Afganistan meselesiyle ilgili Biden'ın yanında durmayı seçtikleri ve bir konferans görüşmesi sırasında tüm Demokratları Başkanın arkasında durmaya çağırdığı bilgisi paylaşıldı.

Kongre üyelerinde hayal kırıklığı

Haberde, "Ancak Afganistan'ın Taliban'a hızlı teslim oluşu, Kabil'den gelen kaos görüntüleri, Amerikalıların ve on binlerce Afgan müttefiki ailenin nasıl ve ne kadar çabuk tahliye edileceğine dair sorular, Kongre üyelerinde hayal kırıklığına yol açtı" ifadesine yer verildi.

Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Senatör Bob Menendez'in dahi, Taliban ile olan anlaşmanın "tamamen yetersiz" olduğu konusunda Trump yönetimini eleştirse de "Biden yönetiminin ABD'nin hızlı bir şekilde çekilmesinin sonuçlarını doğru bir şekilde değerlendirmediği için hayal kırıklığına uğradım" şeklindeki sözleri de Demokratların hissiyatına örnek gösterildi.

"Biden'ın partisiyle arasında önemli görüş ayrılığı"

The Hill, ABD birliklerinin Afganistan'dan ayrılması ve büyükelçilik çalışanlarının tahliyesiyle ilgili medyaya yansıyan görüntüler Demokrat Parti'de meydana getirdiği ayrışmayla ilgili, "Gelişmeler, Biden'ın yaklaşık 7 aylık yönetimi döneminde partisiyle arasındaki önemli ayrılıklardan birine işaret ediyor" dedi.

Temsilciler Meclisi Silahlı Kuvvetler Komitesi'nin kıdemli bir üyesi olan Jim Langevin de Biden yönetimindeki ABD'nin Afganistan'dan geri çekilmesini "felaket" olarak nitelendirerek sert bir şekilde kınadı.

Langevin, “En azından Biden yönetimi, Afgan müttefiklerimize 20 yıllık gerçek bir plan borçluydu." derken, diğer Demokratlar Biden'ı doğrudan eleştirmese de Kabil'den çıkış yönteminin ele alış biçimini hoş karşılanmadıklarını söyledi.