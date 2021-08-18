Afganistan'daki iç siyasi durumun tırmanması nedeniyle Birleşmiş Milletler (BM)'nin söz konusu ülkedeki personelini geçici olarak Kazakistan'a yerleştirme talebinde bulundu.

Kazakistan'ın BM ile çok yönlü iş birliği yürüttüğüne işaret edilen açıklamada, "Örgütün tam teşekküllü üyesi olarak Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, BM'yi destekleme kararı aldı" ifadesi kullanıldı.

6 ay Kazakistan’da faaliyet gösterecek

BM'nin Afganistan'daki uluslararası personelini taşıyan ilk uçağın Almatı Havalimanı'na indiği acıkandı.

"BM Yardım Misyonu (UNAMA) ve diğer bağlı kuruluşlar, Afganistan'daki durum istikrara kavuşana kadar geçici olarak yaklaşık 6 ay faaliyetlerini Almatı'da sürdürecek. Tüm masrafları BM tarafından karşılanacak.”

Daha önce BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, 100 civarında uluslararası personelin Kabil'den Kazakistan'ın Almatı şehrine tahliye edileceğini söylemişti.