Eski ABD Başkanı Donald Trump, Afganistan'da yaşananlarla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamasında, "Joe Biden'ın Afganistan'da yaşananlara izin verdiği için utanç içinde istifa etme zamanı geldi" sözlerine yer verdi.

Biden'a istifa çağrısıyla ilgili, "Bu önemli bir şey olmamalı. Çünkü meşru bir şekilde seçilmedi" sözlerini kullanan Trump ayrıca ABD Başkanını, ülkedeki COVID-19 vakalarındaki artış, iç göç, ekonomi ve enerji konularında da eleştirdi.

Eski ABD Başkanı, istifa çağrısından önce yayımladığı bir diğer bildiride ise "Joe Biden'ın Afganistan'da yaptığı efsane. Amerikan tarihinin en büyük yenilgilerinden biri olarak tarihe geçecek!" demişti.

Afganistan'da neler yaşandı?

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı.

Anlaşma yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair bir hüküm getirmedi.

Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeyi, son bir ayda da vilayet merkezlerine hızla hakim oldu.

Başkent Kabil çevresini kuşatan Taliban, kenar mahalleleri almaya başlarken hükümete yönetimi ve başkenti barışçıl şekilde devir çağrıları yaptı.

Cumhurbaşkanı Eşref Gani akşam saatlerine doğru ülkeyi terk etti.

Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahit, hükümet güçlerinin başkent Kabil'den ayrılması nedeniyle kentin ve kamu binalarının kontrolünü almaya başladıklarını açıkladı.

Taliban, Kabil'de Cumhurbaşkanlığı Sarayından açıklamada bulunarak başkent ve ülkeye hakim olduğunu ilan etti.