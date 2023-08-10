Açık 23.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 10.08.2023 00:57

Biden'ı tehdit eden kişi FBI tarafından yakalanmaya çalışılırken çıkan çatışmada öldürüldü

ABD Başkanı Joe Biden'ı tehdit eden Utahlı zanlının, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ekiplerince yakalanmaya çalışılırken çıkan çatışmada öldürüldüğü duyuruldu.

Biden'ı tehdit eden kişi FBI tarafından yakalanmaya çalışılırken çıkan çatışmada öldürüldü

FBI'ın yazılı açıklamasında, Biden'ın ziyareti öncesinde Utah'ın Salt Lake City şehrinde Craig Deleeuw Robertson isimli kişinin, "evinde tutuklama işlemleri esnasında çıkan çatışmada" hayatını kaybettiği belirtildi.

Mahkeme kayıtlarında, bu kişinin, Başkan Biden, eski ABD Başkanı Donald Trump'ı yargılayan New York Bölge Savcısı Alvin Bragg ve New York Başsavcısı Letitia James'i tehdit ettiği kaydedildi.

​​​​​​​Utah’taki ABD Bölge Mahkemesine sunulan dava dosyasında, Robertson'ın Facebook'ta paylaştığı, "Bir veya iki başkanlık suikastı için doğru zaman. Önce Joe sonra Kamala!!" şeklindeki ifadesine yer verildi.

Dosyada, Robertson'un 70-75 yaşlarında​​​​​​​ olduğu ve AR-15 tarzı yarı otomatik tüfek taşıdığı vurgulandı.

Biden'ın konu hakkında FBI tarafından bilgilendirildiği belirtildi.

ETİKETLER
Joe Biden ABD
Sıradaki Haber
Biden: İklim kriziyle ilgili pratikte ulusal acil durum ilan ettim
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:07
57 ile yeni vali ataması yapıldı
00:35
İzmir'de ana su borusu patladı
23:55
TBMM Başkanı Kurtulmuş Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıları kınadı
23:47
Ehliyetine 2038'e kadar el konulan alkollü sürücü, cezasına ceza kattı
23:35
Malatya'daki orman yangını söndürüldü
23:27
Bakanlık'tan 'istismar' iddialarıyla ilgili açıklama
Emine Erdoğan, kadın büyükelçi ve büyükelçi eşleriyle buluştu
Emine Erdoğan, kadın büyükelçi ve büyükelçi eşleriyle buluştu
FOTO FOKUS
Proteinlerin kodları Boğaziçi'nde çözülecek
Proteinlerin kodları Boğaziçi'nde çözülecek
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ