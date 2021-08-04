ABD Başkanı Joe Biden, düzenlediği basın toplantısında, New York Başsavcılığının Cuomo hakkındaki taciz iddialarına ilişkin yürüttüğü soruşturmanın tamamlanmasının ardından, "İstifa etmesi gerektiğini düşünüyorum" dedi.

ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Demokrat Chuck Schumer ve Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'den de benzer çağrılar geldi. Schumer ve Pelosi, Cuomo'dan istifa etmesini istedi.

New York Başsavcısı Letitia James, 4 ay süren soruşturmanın ardından bu sabah açıkladığı 165 sayfalık raporda, Cuomo'nun birden fazla kadına cinsel tacizde bulunduğunu açıklamıştı.

Vali Cuomo ise cinsel taciz suçlamalarını reddederek, raporun gerçekleri yansıtmadığını söylemişti.

Cuomo, hakkındaki iddialarla ilgili avukatı tarafından hazırlanan detaylı bilgi ve belgelere kişisel internet sayfasından ulaşabildiğini belirtmiş, "Kimseye uygunsuz bir şekilde dokunmadığımı veya uygunsuz cinsel girişimlerde bulunmadığımı doğrudan benden duymanızı isterim" demişti.