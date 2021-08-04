Haber Giriş: 4 Ağustos 2021 Çarşamba 00:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Japonya'da 6 büyüklüğünde deprem
[Fotoğraf: TRT Hbaer]
Japonya'nın doğusunda yer alan İbaraki eyaleti açıklarında 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, Tokyo'nun kuzeydoğusunda Pasifik Okyanusu kıyısında bulunan İbaraki açıklarındaki deprem, yerel saatle 05.33'te ve 40 kilometre derinlikte kaydedildi.
Deprem, Tokyo dahil çevre eyaletlerde hissedildi.
JMA, 6 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami uyarısında bulunmadı.
Son Haberler
- 01:18
- 00:33
- 00:35
- 00:29
- 00:13
Sıradaki Haber
Dünya genelinde vaka sayısı 200 milyonu aştı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz