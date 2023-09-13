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Dünya
AA 13.09.2023 09:59

Biden'dan Libya'daki sel felaketi nedeniyle taziye mesajı

ABD Başkanı Joe Biden, Libya'da binlerce kişinin hayatını kaybettiği sel felaketi sebebiyle taziye mesajı yayımladı.

Biden'dan Libya'daki sel felaketi nedeniyle taziye mesajı
[Fotograf: AP]

Beyaz Saray resmi internet sitesinde yayımlanan mesajda Biden, "Jill ve ben, Libya'daki yıkıcı sellerde sevdiklerini kaybeden tüm ailelere başsağlığı dileklerimizi gönderiyoruz." ifadesini kullandı.

ABD'nin yardım kuruluşları vasıtasıyla acil durum fonlarının bölgeye yönlendirildiğini kaydeden Biden, "ABD, ek destek sağlamak için Libya makamları ve BM (Birleşmiş Milletler) ile koordinasyon içinde çalışıyor." dedi.

Libya'nın Derne kentinde selden ölenlerin sayısı 5 bin 300
Libya'nın Derne kentinde selden ölenlerin sayısı 5 bin 300

ABD Başkanı Biden, "Yaşanan çok sayıda can kaybı için Libya halkının acısını paylaşıyor, kayıp sevdiklerinin bulunması temennilerimizi iletiyoruz." mesajını paylaştı.

Libya'daki sel felaketi

Orta Akdeniz'de etkili olan ve 10 Eylül'de Libya'nın doğusunu vuran "Daniel" fırtınası, Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerinde sel felaketine neden olmuştu.

Libya resmi haber ajansı LANA, Derne şehrinde selde ölenlerin sayısının 5 bin 300'e çıktığını, binlerce kişinin de kayıp olduğunu duyurmuştu.

Libya Kızılayı Sözcüsü Tevfik Şükri, sel felaketi nedeniyle yerinden olan aile sayısını 20 bin olarak tahmin ettiklerini kaydetmişti.

Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, sel felaketi nedeniyle dün ülke genelinde 3 günlük yas ilan etmiş, Libya Başkanlık Konseyi de kardeş ülkelere ve uluslararası kurumlara sel felaketinden zarar gören bölgeler için yardım çağrısında bulunmuştu.

Ülkenin doğu bölgelerindeki yağış miktarının 40 yıldan uzun süredir kaydedilen en yüksek miktar olduğu ifade edilmişti.

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