Açık 18.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
The Guardian 13.09.2023 09:17

Yolcu gemisi 206 yolcuyla Grönland'da karaya oturdu

İçinde 206 yolcu ve mürettebat bulunan bir yolcu gemisi, Grönland'ın kuzeybatısında karaya oturdu ve yükselen sulara rağmen mahsur kaldı.

Yolcu gemisi 206 yolcuyla Grönland'da karaya oturdu

Danimarka Müşterek Arktik Komutanlığı'ndan Komutan Brian Jensen, gemide kimsenin tehlikede olmadığını ve herhangi bir hasar bildirilmediğini söyledi.

En yakın Danimarka donanma gemisinin yaklaşık 1.200 deniz mili (2.200 km) uzakta olduğunu söyleyen Jensen geminin sahaya doğru yola çıktığını ve Cuma günü ulaşacağını söyledi.

104 metre uzunluğunda ve 18 metre genişliğindeki Ocean Explorer, Pazartesi günü Kuzeydoğu Grönland Milli Parkı'ndaki Alpefjord'da karaya oturdu.

Dünyanın en büyük ve en kuzeydeki milli parkı olan Kuzeydoğu Grönland Milli Parkı buzdağları ve sahilde dolaşan misk öküzleriyle tanınıyor.

Bahamalar bayraklı Norveç gemisi, Norveç'in güneyindeki Ulsteinvik'te bulunan Ulstein Group'a ait.

Yetkililer bölgedeki başka bir yolcu gemisiyle temasa geçti ve durumun gelişmesi halinde yardım etmek üzere yakınlarda kalması istendi.

Diğer yolcu gemisinin kimliği belirlenemedi.

Sıradaki Haber
Vietnam'da yangın: Çok sayıda ölü var
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:49
İstanbul'da sahte dolar ve euro operasyonu
09:41
Adıyaman'da 1700 yıllık su kanalı bulundu
09:38
Çanakkale'de örtü yangını
09:33
Brent petrolün varil fiyatı 92,22 dolar
09:34
‘İş Hayatında Dönen Filmler’ kitap oldu
09:27
Küresel piyasalar negatif seyrediyor
Fas'ta depremzedeler için insani yardım toplanıyor
Fas'ta depremzedeler için insani yardım toplanıyor
FOTO FOKUS
Kontrolden çıkan tır araçlara çarptı: Bisikletli çocuk son anda kurtuldu
Kontrolden çıkan tır araçlara çarptı: Bisikletli çocuk son anda kurtuldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ