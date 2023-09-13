Yolcu gemisi 206 yolcuyla Grönland'da karaya oturdu

Danimarka Müşterek Arktik Komutanlığı'ndan Komutan Brian Jensen, gemide kimsenin tehlikede olmadığını ve herhangi bir hasar bildirilmediğini söyledi.

En yakın Danimarka donanma gemisinin yaklaşık 1.200 deniz mili (2.200 km) uzakta olduğunu söyleyen Jensen geminin sahaya doğru yola çıktığını ve Cuma günü ulaşacağını söyledi.

104 metre uzunluğunda ve 18 metre genişliğindeki Ocean Explorer, Pazartesi günü Kuzeydoğu Grönland Milli Parkı'ndaki Alpefjord'da karaya oturdu.

Dünyanın en büyük ve en kuzeydeki milli parkı olan Kuzeydoğu Grönland Milli Parkı buzdağları ve sahilde dolaşan misk öküzleriyle tanınıyor.

Bahamalar bayraklı Norveç gemisi, Norveç'in güneyindeki Ulsteinvik'te bulunan Ulstein Group'a ait.

Yetkililer bölgedeki başka bir yolcu gemisiyle temasa geçti ve durumun gelişmesi halinde yardım etmek üzere yakınlarda kalması istendi.

Diğer yolcu gemisinin kimliği belirlenemedi.