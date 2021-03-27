Biden, hafta sonunu geçirmek için gittiği Delaware'de başkanlık uçağından inince gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) COVID19'un çıkış noktası konusunda yayımlayacağı rapor öncesinde herhangi bir teorisinin olup olmadığının sorulması üzerine Biden, "Bu konuda teorilerim var ama ben bir bilim insanı değilim. Bilim dünyası bir karara varana kadar bekleyeceğim" dedi.

"Yol ve Kuşak konusunda rekabeti ele aldık"

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile yaptığı telefon görüşmesine de değinen Biden, iklim değişikliği ve NATO müttefikliğinin güçlendirilmesi konularını ele aldıklarını açıkladı.

Biden, "Çin konusunu da görüştük ve Yol ve Kuşak konusunda giriştikleri rekabeti ele aldık. Ben de yardıma ihtiyacı olan toplumlara yardım edilmesi adına buna benzer bir girişimin demokratik devletler tarafından başlatılmasını önerdim" dedi.

"Neler yapabileceğimize bir bakacağız"

ABD Savunma Bakanlığı'nın Süveyş Kanalı'ndaki gemi kazasına ilişkin Mısır'a yardım teklif ettiğinin anımsatılması üzerine Biden, "Birçok ülkenin sahip olmadığı ekipman ve kapasiteye sahibiz. Neler yapabileceğimize bir bakacağız" dedi.