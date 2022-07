ABD Başkanı Joe Biden, COVID-19 testinin "pozitif" çıktığının duyurulmasının ardından resmi Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Paylaşımında, Beyaz Saray konutundaki ofisinde masasının başında işlerini yürüttüğü ana dair bir fotoğrafa da yer veren Biden, "Millet, ben iyiyim. Beni düşündüğünüz için teşekkürler." mesajını verdi.

Folks, I'm doing great. Thanks for your concern. Just called Senator Casey, Congressman Cartwright, and Mayor Cognetti (and my Scranton cousins!) to send my regrets for missing our event today.



Keeping busy! pic.twitter.com/uf7AsOg571