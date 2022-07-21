Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, ABD Başkanı Joe Biden'ın COVID-19'a yakalandığını ve hafif belirtiler gösterdiğini duyurdu.

Jean-Pierre, yaptığı yazılı açıklamada, "Bu sabah Başkan Biden'ın COVID-19 testi pozitif çıktı. Kendisi, tamamen aşılı ve 2 kez destek dozunu da oldu, hafif belirtiler gösteriyor" ifadesini kullandı.

Biden'ın, ABD Hastalık ve Kontrol Merkezlerinin (CDC) talimatları gereği, Beyaz Saray'da karantinaya gireceğini ve tüm işlerini uzaktan yöneteceğini belirten Jean-Pierre, bugünkü toplantılara da Zoom üzerinden ya da telefonla katılacağını aktardı.

Belirtileri neler?

Biden’ın doktorunun yaptığı açıklamaya göre, Biden'ın dün akşamdan beri burun akıntısı, kuru öksürük ve yorgunluk şikayetleri var ve tedavi için Pfizer’in ilacı Paxlovid kullanmaya başladı.

ABD’de izolasyon süresi en az 5 gün olduğu için Biden’ın bu süreçteki programları iptal edildi.

Beyaz Saray'ın Biden'ın sağlık durumu konusunda günlük güncelleme vereceğini vurgulayan Jean-Pierre, protokoller gereği Beyaz Saray'ın Biden ile yakın temaslı herkesi bilgilendireceğini ifade etti.

Jean-Pierre, Biden'ın en son 19 Temmuz Salı günü test yaptırdığını ve bu testin sonucunun negatif olduğunu bildirdi.