Doğayı Koruma Birliği (IUCN) tarafından yapılan açıklamada, uzun yıllardır nesli tükenmekte olan hayvanlar arasında yer alan kaplanların nüfusunda son 7 yılda ciddi bir artış yaşandığı belirtildi.

Açıklamaya göre yapılan gözlemler ve koruma çabaları sayesinde dünya çapındaki kaplan sayısı 2015'ten bu yana yüzde 40 artarak 5 bin 578'e ulaştı.

Kaplan nüfusunun yine de nesli tehlike altındaki hayvanlar listesinde bulunduğunu belirten IUCN, 'Entegre Kaplan Habitat Koruma Programı' gibi projelerin başarılı olması ve koruma çalışmaları devam ettiği sürece iyileşmenin mümkün olduğunu ifade etti..

Açıklamada ayrıca, göçmen kral kelebeğinin de artık nesli tükenmekte olan türler arasında yer aldığı duyuruldu.

IUCN'ye göre kral kelebeğinin neslinin tükenme riski altına girmesinin sebebi ise, iklim değişikliği ve habitat tahribatı.