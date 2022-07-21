Tur teknesi ve deniz taksi aynı güzergahta ilerliyordu. Köprünün altından geçtikten sonra deniz taksi, tur teknesinin önüne kırdı, çarpışmadan kaçamadı.

Tur teknesi bir süre daha ilerledikten sonra durdu, deniz taksi ise battı.

Kaza, Hollanda'nın Rotterdam kentindeki Nieuwe Maas Nehri üzerinde meydana geldi.

Nehirde kurtarılmayı beklediler

Erasmus köprüsünün altındaki kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Batan deniz taksidekilerin kimi ters dönen aracın üzerinde kurtarılmayı bekledi

kimi de can yelekleri ile nehir üzerindeydi.

Yolcuların imdadına bölgedeki diğer deniz taksiler yetişti. Kurtarılan 6 kontrol için hastaneye götürüldü.

