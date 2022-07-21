Haber Giriş: 21 Temmuz 2022 Perşembe 16:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hollanda'da tur teknesi deniz teknesiyle çarpıştı
[Fotoğraf: Twitter]
Hollanda'da bir tur teknesi ile deniz taksi çarpıştı. Kaza sonrası deniz taksi battı, içindeki 6 kişi kurtarıldı. Kaza anı ve batan deniz taksidekilerin kurtarılma anları görüntülendi.
Tur teknesi ve deniz taksi aynı güzergahta ilerliyordu. Köprünün altından geçtikten sonra deniz taksi, tur teknesinin önüne kırdı, çarpışmadan kaçamadı.
Tur teknesi bir süre daha ilerledikten sonra durdu, deniz taksi ise battı.
Kaza, Hollanda'nın Rotterdam kentindeki Nieuwe Maas Nehri üzerinde meydana geldi.
Nehirde kurtarılmayı beklediler
Erasmus köprüsünün altındaki kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.
Batan deniz taksidekilerin kimi ters dönen aracın üzerinde kurtarılmayı bekledi
kimi de can yelekleri ile nehir üzerindeydi.
Yolcuların imdadına bölgedeki diğer deniz taksiler yetişti. Kurtarılan 6 kontrol için hastaneye götürüldü.
Etiketler: Hollanda
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