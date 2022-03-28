Haber Giriş: 28 Mart 2022 Pazartesi 07:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Biden'a eşlik etmişti: Jean-Pierre de COVID-19'a yakalandı
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Karine Jean-Pierre, ABD Başkanı Joe Biden'la katıldığı Avrupa turundan dönüşte COVID-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki'nin hafta içinde COVID-19'a yakalanmasının ardından Sözcü Yardımcısı Jean-Pierre'in testi de pozitif çıktı.
Biden'ın Belçika ve Polonya'daki temaslarında yanında bulunan Sözcü Yardımcısı, son yaptırdığı testin pozitif çıktığını, hastalığı hafif semptomlarla geçirdiğini açıkladı.
Biden'la yakın temaslı olmadığını kaydeden Jean-Pierre, bu yönüyle ABD Başkanı'na virüs bulaşma tehlikesinin bulunmadığını belirtti.
Etiketler: Beyaz Saray ABD Joe Biden Koronavirüs
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