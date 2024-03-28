Biden yönetiminin Gazze politikasına tepki gösteren ABD Dışişleri çalışanı istifa etti

ABD'nin İsrail'e koşulsuz desteğini sürdürmesine yönelik tepkiler devam ederken, bir ABD Dışişleri Bakanlığı çalışanı daha görevinden istifa etti.

Dışişleri Bakanlığı Yakın Doğu İlişkileri Bölümündeki görevinden ayrılan Sheline'in neden görevi bıraktığına ilişkin mektubu, CNN'in internet sitesinde yayınlandı.

Biden yönetiminin Gazze politikasını sert sözlerle eleştiren Sheline, tüm dünyanın gözü önünde on binlerce masum Filistinlinin öldürülmesi karşısında kendi yönetiminin ve Bakanlığın somut bir şey yapmadığını savundu.

Sheline, mektubunda, "İsrail'in neden olduğu bu katliamları mümkün kılan bir yönetime hizmet edemeyeceğim için Dışişleri Bakanlığındaki görevimden istifa ediyorum. Bir insan hakları savunucusu olarak ABD'nin sahip olduğu hangi itibarı varsa (Gazze'deki) savaştan bu yana neredeyse tamamen yok oldu." ifadesini kullandı.

Biden yönetimi içinde ve Bakanlıkta kendisi gibi düşünen pek çok insan olduğunu belirten Sheline, aslında sessizce istifa etmeyi düşündüğünü ancak bu fikrini etrafındaki iş arkadaşlarına ilettiğinde birçok kişinin "Bizim için de sesini yükselt" dediklerini anımsattı.

"İsrail, hukuka uygun davranıyor" demek alay etmektir

ABD yönetiminin daha birkaç gün önce "İsrail'in uluslararası hukuka uygun davrandığı" kanaatine vardığını ve bunun ciddi bir "ahlaki zemin kaybı" olduğunu kaydeden Sheline, "İsrail, insani yardım girişini engellerken ve ABD havadan gıda atmak zorunda kalırken bunu söylemek, Biden yönetiminin hukukla ve masum Filistinlilerin kaderiyle ilgili tezleriyle alay etmektir." ifadesine yer verdi.

Sheline, ABD yönetiminin İsrail'e halen hiçbir sınırlama olmadan silah gönderiyor olmasının kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, hem Demokratlarda hem de kamuoyunda bu noktada ciddi tepki olduğunu belirtti.

Bakanlık Sözcüsü Miller'dan değerlendirme

Sheline'in istifasıyla ilgili soruları yanıtlayan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, herkesi bu konudaki kararını kendisinin aldığını ve buna saygı duyduklarını söyledi.

Miller, Bakanlık içinde İsrail ve Gazze konusunda yönetimden farklı düşünen pek çok kişi olduğunu bildiklerini, bunun normal olduğunu ve bu görüşleri de mümkün olduğunca dinlemeye çalıştıklarını anlattı.

"Peki bu görüşleri dinleyip sonra politika yapım sürecinizde bunları göz önünde bulunduruyor musunuz?" şeklindeki soruya cevap veren Miller, İsrail'le ilgili politika süreçlerinin başkan ve bakanlık tarafından işletildiğini söylemekle yetindi.

Ekim 2023'te ABD Dışişleri Bakanlığı Müttefikler ve Ortaklara Silah Tedariki Bölümünde Genel Müdür olarak çalışan Josh Paul, benzer gerekçelerle görevinden istifa etmişti.

Daha sonra çeşitli yönetim kademelerinde görev yapan yetkililer, ortak bir mektup kaleme alarak, Biden yönetimine "İsrail'e silah satışını durdurma" çağrısında bulunmuştu.