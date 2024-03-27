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Dünya
AA 27.03.2024 23:08

İsrail 7 Ekim'den bu yana 212 okulu vurdu

Birleşmiş Milletler (BM) ve bazı sivil toplum kuruluşlarının hazırladığı raporda, İsrail'in 7 Ekim 2023'ün ardından Gazze'de 212 okulu vurduğunu, bunlardan 53'ünün tamamen imha edildiği belirtildi.

İsrail 7 Ekim'den bu yana 212 okulu vurdu

BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Education Cluster ve Save the Children adlı kuruluşlar, Gazze'ye ilişkin elde ettikleri uydu görüntülerine dayanarak rapor hazırladı.

Raporda, İsrail'in okul tesislerini hedef almasının Gazze'de halihazırda çok kötü olan insani durumu daha da kötüleştirdiği ifade edilerek, BM Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) okullarının da yüzde 57'sinin İsrail tarafından vurulduğu kaydedildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ün ardından Gazze'de 212 okulu vurduğu vurgulanan raporda, bunlardan 53'ünün tamamen imha edildiği bildirildi.

Raporda, yaklaşık 320 okulun yerinden edilmiş kişilerce kullanıldığına işaret edilirken, bunların 188'inin İsrail tarafından hedef alındığı anlatıldı.

Çatışma sonlandıktan sonra Gazze'deki okulların en az yüzde 67'sinin ya tamamen ya da çok ciddi şekilde yeniden inşa edilmesi gerekeceği belirtilen raporda, yaklaşık 6 aydır Gazze'de eğitim gerçekleşmediğine dikkati çekildi.

İsrail'in okulları askeri amaçlar için kullandığı görüldü

Uydu görüntüleri ve başka kaynakların, İsrail ordusunun okulları askeri amaçlar için kullandığını gösterdiğine işaret edilen raporda, "İsrail ordusunun okulları askeri operasyonlarında kullandığına ilişkin raporlar, fotoğraflar ve videolar var. İsrail ordusunun okulları sorgulama merkezi ve askeri üs olarak kullandığı görülüyor. " ifadesine yer verildi.

Raporda, İsrail ordusuna ait askeri tankların da okul tesislerinde görüntülendiği kaydedildi.

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İsrail Filistin - İsrail Çatışması Birleşmiş Milletler
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