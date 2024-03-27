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Dünya
Independent 27.03.2024 23:23

Polisten kaçarken 36 saat boyunca kanalizasyonda mahsur kaldı

Avustralya'da iki kazaya karışıp polisten kaçan şüpheli, saklanmak için girdiği kanalizasyonda 36 saat mahsur kaldı. ''Telefonumu düşürdüm'' yalanı ise polisin gözünü boyamaya yetmedi.

Polisten kaçarken 36 saat boyunca kanalizasyonda mahsur kaldı

Kanalizasyonda bulunan bir adam, 36 saat mahsur kaldığı kanalizasyondan çevredekilere sesini ulaştırmayı başarabilmesiyle kurtuldu. Yardım çığlıklarını duyanlar, polise ve itfaiyeye haber verdi. İtfaiyeciler tarafından kurtarılan adam, vücudunda sıyrıklar olması ve soğuğa maruz kalması nedeniyle tedavi amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Queensland ambulans servisi sözcüsü, adamın kanalizasyona telefonunu düşürdüğünü almak isterken de mahsur kaldığını anlattığını ifade etti. Polise göre ise olay bambaşkaydı.

İki kazaya karışıp kaçtı

Polis, pazar sabahı bir aracı takibe aldıklarını, aracın geri geri gelirken polis aracına çarptığını, çarpan araçta ciddi, kendi araçlarında ise orta derecede hasar oluştuğunu belirtti. Polislerin yara almadığı bu kazanın ardından çarpan aracın kaçtığı ve bir başka yerde tekrar kazaya karıştığı açıklandı.

Pazartesi günü ise acil durum görevlileri, cıvatalarla kapalı bir kanalizasyon kapağının altından bir adamı kurtardıklarını açıkladı. Polis, kanalizasyonda bir buçuk günden fazla süre kapalı kalan kişinin kendilerinden kaçtığını belirtti. 

Soruşturma açıldı

Komiser Vekili Steve Gollschewski olaya ilişkin şunları söyledi:

''İnsanların bazen neler yapabileceği ve neler yaşanabileceği hayret verici, bu yüzden evet, her zaman sürprizler vardır. Ama ben gerçekte neler olduğunu anlamaya çalışmayı seviyorum. O yüzden gerçeklere gelelim. Henüz ne olduklarını bilmiyorum. Bırakın soruşturma kendi seyrinde ilerlesin ve biz de oradan nereye gideceğine karar verelim.'' 

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