Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada "ABD Başkanı Joe Biden ve eşi Jill Biden, korkunç ilkokul saldırısında 21 kişinin yaşamını yitirdiği toplumun acılarını paylaşmak için 29 Mayıs'ta Teksas Uvalde'ye gidecek." ifadesine yer verildi.

Biden, dün yaptığı konuşmada, yakın zamanda Uvalde'ye gideceğini belirtmişti.

Uvalde'de 24 Mayıs günü yaşanan silahlı saldırıda 19 çocuk ve 2 öğretmen yaşamını yitirmişti.