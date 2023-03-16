Biden, Nevada eyaletinin Las Vegas kentinde reçeteli ilaç fiyatlarını düşürme çabaları hakkında konuştu.

Onlarca yıldır büyük ilaç şirketlerine karşı verdikleri mücadeleyi sonunda kazandıklarını söyleyen Biden, bazı firmaların ilaç fiyatlarını düşürmesini örnek verdi.

Biden, 65 yaş ve üstü kişiler için federal sağlık sigortası olan Medicare politikalarını överek, bu sayede yaşlıların ücretsiz aşı olabildiğini kaydetti.

Amerikalıların bu kapsamdaki politikaları desteklediğini belirten Biden, "Anket verilerine bakarsanız, önerdiğimiz şeylerin ezici çoğunlukla popüler olduğunu görürsünüz. Aslında (politikalarım) benden çok daha popüler." ifadesini kullandı.

Biden "Geriye dönmenin zamanı değil." diyerek, daha yapacak çok işleri olduğunu kaydetti.