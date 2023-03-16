Haber Giriş: 16 Mart 2023 Perşembe 07:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, 3 bölgenin valisini görevden aldı
[Fotograf: Reuters]
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Hmelnitski, Odessa ve Luhansk bölge valilerinin görevlerine son verdi.
Ukrayna Devlet Başkanlığının internet sitesinde, Zelenskiy’nin söz konusu bölge valilerinin görevlerinden alınmasına ilişkin imzaladığı kararnameler yayınlandı.
Kararnamelere göre, Hmelnitski Valisi Sergey Gamaliy, Odessa Valisi Maksim Marçenko ve Luhansk Valisi Sergey Gayday görevlerinden alındı.
Etiketler: Ukrayna
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