Arjantin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Ekvador'un Fuks'u sınır dışı etme kararından derin üzüntü duyulduğu belirtilerek, Ekvador Büyükelçisi'nin ülkede istenmeyen kişi ilan edildiği bilgisi verildi.

İki ülke arasında yaşanılan krize çözüm bulunması için Ekvadorlu yetkililerle her zaman diyaloğa hazır olunacağı ifade edilen açıklamada, "Arjantin hükümeti, geçerli uluslararası standartlara tam saygı çerçevesinde hareket etmeye devam edecek ve Ekvador Cumhuriyeti ile ilişkilerin güçlendirilmesi için karşılıklı adımları atmaya istekli davranacak." ifadesine yer verildi.

Eski Ekvador Bayındırlık Bakanı Maria de los Angeles Duarte'nin Kito'daki Arjantin büyükelçiliğinden kaçarak Venezuela'ya sığınmasının ardından dün Arjantin Büyükelçisi'ni sınır dışı etmişti.

Ekvador Dışişleri Bakanı Juan Carlos Holguin, basın açıklamasında, Duarte'nin yolsuzluktan mahkum olduğunu hatırlatarak, eski bakanın hapse girmemek için 2 yılı aşkın süre Büyükelçi Fuks'un konutunda yaşadığını söylemişti.

Ekvador'da rüşvet suçlamasından 8 yıl hapse çarptırılan eski Bakan Duarte, Ağustos 2020'den bu yana yaşadığı Kito'daki Arjantin Büyükelçiliğinden ayrılarak Venezuela'ya sığınmıştı.

Duarte, eski Ekvador Devlet Başkanı Rafael Correa hükümeti döneminde Bayındırlık Bakanı olarak görev yapmıştı.