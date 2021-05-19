Haber Giriş: 19 Mayıs 2021 Çarşamba 16:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Biden, Netanyahu'ya gerginliğin düşürülmesini beklediğini iletti
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde, bölgede ateşkese giden yolda bugün gerginliğin ciddi derecede düşürülmesini beklediğini iletti.
ABD Başkanı Biden ile İsrail Başbakanı Netanyahu arasındaki görüşmeye ilişkin açıklama Beyaz Saray'dan geldi.
Buna göre Biden, Netanyahu'ya bölgede ateşkese giden yolda bugün gerginliğin ciddi derecede düşürülmesini beklediğini iletti.
İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 221 kişinin şehit olduğu bildirilmişti.
Etiketler: Filistin Devleti Gazze İsrail Joe Biden Netanyahu Son Dakika
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