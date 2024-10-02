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Dünya
AA 02.10.2024 20:22

Biden, İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine olası saldırısını desteklemediğini bildirdi

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in İran'a ait nükleer tesislere olası saldırısını desteklemediğini ve Tahran'a "orantılı" karşılık vermesi gerektiğini söyledi.

Biden, İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine olası saldırısını desteklemediğini bildirdi

ABD Başkanı Biden, Helene Kasırgası'nın vurduğu eyaletlerden Güney Carolina ile Kuzey Carolina'yı ziyareti için uçağına binmeden önce basın mensuplarına, Orta Doğu'daki son duruma ilişkin değerlendirmede bulundu.

Biden, bir soru üzerine, İsrail'in İran'a ait nükleer tesislere olası bir saldırısını desteklemediğini belirtti.

İsrailli muhataplarıyla görüşmelerin devam ettiğini ve İran'a nasıl bir karşılık verileceğini ele aldıklarını aktaran Biden, ayrıca G7 liderleriyle bugün ortak telekonferans görüşmesi yaptıklarını ve İsrail'in "orantılı şekilde" karşılık vermesi konusunda mutabık olduklarını kaydetti.

Biden, İran'ın son saldırılarının ardından "İran çok yoldan çıktı." yorumunu yaptı.

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