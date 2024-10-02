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Dünya
AA 02.10.2024 20:03

ABD Başkanı Biden, G7 liderleriyle "İran'a yeni yaptırımları" görüştü

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'e füze saldırısı düzenleyen İran'a yeni yaptırımlar dahil verilecek karşılığın neler olabileceğini G7 liderleriyle ele aldı.

ABD Başkanı Biden, G7 liderleriyle "İran'a yeni yaptırımları" görüştü
[Fotograf: Reuters]

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Biden'ın, G7 ülkelerinin liderleriyle ortak telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, "Başkan Biden ve G7, İran'ın İsrail'e yönelik saldırılarını kesin şekilde kınamaktadır. Bugün Başkan Biden, İran'ın İsrail'e yönelik kabul edilemez saldırısını görüşmek ve yeni yaptırımlar dahil İran'ın bu saldırısına verilecek karşılığın koordine edilmesi için G7 liderleriyle görüştü." ifadelerine yer verildi.

ABD ile G7'nin İsrail'in güvenliğine olan bağlılığının vurgulandığı görüşmede, Orta Doğu'da bundan sonraki sürece ilişkin de değerlendirmelerin yapıldığı bildirildi.

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