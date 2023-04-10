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Dünya
Independent 10.04.2023 23:32

Biden İrlanda'ya gidiyor: IRA'nın bombalı saldırısı engellendi

Kuzey İrlanda polisi, ABD Başkanı Biden'ın ziyareti öncesi IRA'nın "provoke amaçlı bombalı saldırı planını" bozduğunu açıkladı.

Biden İrlanda'ya gidiyor: IRA'nın bombalı saldırısı engellendi
[Fotograf: AA]
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, Kuzey İrlanda ve İrlanda'yı ziyaret edecek. Ziyaret öncesinde geniş güvenlik önlemleri alındı.
 
Kuzey İrlanda polisi, Başkan Biden'ın ziyaretini provoke etmek isteyen IRA'nın bombalı saldırı planını bozduğunu bildirdi.

The Belfast Telegraph'ta yayımlanan habere göre cumhuriyetçi paramiliter grup Yeni IRA'in (Yeni İrlanda Cumhuriyet Ordusu) üyeleri bomba parçaları arıyordu. Adı açıklanmayan bir kaynak gazeteye, "Bomba yapmak için parça arıyorlardı" dedi.

"Gösterişli bir yolla Biden'ın ziyaretini gölgede bırakmak istiyoruz"

Cumhuriyetçi bir kaynak da gazeteye Yeni IRA'in lideri Thomas Mellon'ın, "gösterişli" bir yolla Biden'ın ziyaretini gölgede bırakmak istediğini söyledi.

Kaynak, "Mellon, gösterişli bir eylem yapmak istiyordu ama tüm o PSNI [Kuzey İrlanda Polis Teşkilatı] baskınları ve Britanya'nın aramalarından sonra Paskalya Pazartesisi'nde (10 Nisan) bir ayaklanmayla yetinmek zorunda kalacak" dedi.

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