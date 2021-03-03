ABD Başkanı Joe Biden, Kongre üyeleri ile kanser konusunda yaptığı görüşme esnasında, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Ayn el-Esed Hava Üssü'ne düzenlenen saldırıyla ilgili soru üzerine Biden, "Bu konuyu şu anda takip ediyoruz. Tanrı'ya şükür, bu saldırı sonucunda kimse ölmedi, bir anlaşmalı personel ise kalp krizinden yaşamını yitirdi. Saldırının faillerinin belirlenmesi için çalışıyoruz ve bu konuda kararlar alacağız" dedi.

Maske yasaklarının kaldırılmasına "ilkel düşünce" nitelendirmesi

Biden, Teksas ve Mississippi eyaletlerinin maske zorunluluğunu kaldırma kararlarını "büyük bir yanlış" olarak nitelendirdi.

Kovid-19'a karşı gardların düşürülmemesi gerektiğini belirten Biden, "Şu anda ihtiyacımız olan en son şey, ilkel düşünce" diye konuştu.