Haber Giriş: 3 Mart 2021 Çarşamba 22:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
BM'den Libya'daki ateşkes denetimine destek için ekip
[Fotoğraf: Arşiv]
Birleşmiş Milletler, Libya'da ateşkesi denetleme mekanizmasına destek amaçlı küçük bir ekip konuşlandırdı.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde konuyla ilgili açıklama yaptı.
Açıklamada, ekibin ülkeye dün gece ulaştığını ve 5+5 askeri komisyonla yakın istişare içinde Libyalıların öncülüğündeki ateşkesi denetleme mekanizmasına destek vereceği söylendi.
Ekibin kaç kişi olduğu açıklanmadı
Dujarric, Libya'ya gönderilen ekibin kaç kişi olduğu bilgisini paylaşmadı.
BM, Libya'da kalıcı ateşkesin sağlanması ve ateşkesin denetlenmesi için bu ülkeye uluslararası gözlemciler konuşlandıracağını açıklamıştı.
5+5 Ortak Askeri Komitesi ise Libya'ya BM gözetiminde silahsız ve üniformasız uluslararası gözetmenler konuşlandırılmasını istemişti.
Etiketler: Birleşmiş Milletler Libya
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