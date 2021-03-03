Haber Giriş: 3 Mart 2021 Çarşamba 21:53Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İsveç'te bıçaklı saldırıda 8 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AFP]
İsveç’in Vetlanda kentinde bıçaklı saldırı düzenlendi. Saldırıda 8 kişi yaralanırken, saldırgan da etkisiz hale getirildi.
İsveç'in güneyinde bulunan Vetlanda'da bıçaklı saldırı düzenlendi.
Saldırıda 2'si ağır toplam 8 kişi yaralandı.
[Fotoğraf: AFP]
20'li yaşlarda olduğu belirtilen saldırgan etkisiz hale getirildi.
Yetkililer "cinayet teşebbüsü" olarak değerlendirdikleri olayı daha sonra "terör suçu şüphesi" kapsamına aldıklarını duyurdu.
Etiketler: Terör Saldırısı
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