Haber Giriş: 27 Nisan 2021 Salı 17:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Biden, ilk 100 günde halktan Trump'a göre daha yüksek not aldı
ABD'de yapılan bir ankette, görevindeki 100'üncü gününe yaklaşan Başkan Joe Biden'ın selefi Donald Trump'tan daha yüksek onay oranına sahip olduğu ortaya çıktı.
Reuters ve Ipsos'un, 12-16 Nisan'da 4 bin 423 Amerikalı yetişkin üzerinden yaptığı ankette Joe Biden'ın yüzde 55 onay oranına sahip olduğu ve selefi Donald Trump'ın bu rakamlara hiç ulaşamadığı vurgulandı.
Ankete katılanların yüzde 40'ı Biden'ın performansını beğenmediğini belirtirken, yüzde 5'i de herhangi bir fikir beyan etmekten kaçındı.
Katılımcıların yüzde 65'i Biden'ın COVID-19 ile mücadelesini beğenirken, yüzde 52'si ekonomi politikalarını beğendiğini açıkladı.
En büyük eleştiri "göçmenlik" politikası
Biden'a en büyük eleştiri ise göçmenlik konusunda geldi.
Katılımcıların sadece yüzde 42'si Biden'ın göçmenlik politikalarını beğendiğini söylerken, yüzde 49'u ise Başkan'ın politikalarını onaylamadığını vurguladı.
Etiketler: ABD Donald Trump Joe Biden
Son Haberler
- 18:48
- 19:01
- 18:09
- 17:50
- 18:18
Sıradaki Haber
Askeri araç patlayıcı maddeye çarptı: 1 Ukrayna askeri öldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz