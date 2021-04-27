Reuters ve Ipsos'un, 12-16 Nisan'da 4 bin 423 Amerikalı yetişkin üzerinden yaptığı ankette Joe Biden'ın yüzde 55 onay oranına sahip olduğu ve selefi Donald Trump'ın bu rakamlara hiç ulaşamadığı vurgulandı.

Ankete katılanların yüzde 40'ı Biden'ın performansını beğenmediğini belirtirken, yüzde 5'i de herhangi bir fikir beyan etmekten kaçındı.

Katılımcıların yüzde 65'i Biden'ın COVID-19 ile mücadelesini beğenirken, yüzde 52'si ekonomi politikalarını beğendiğini açıkladı.

En büyük eleştiri "göçmenlik" politikası

Biden'a en büyük eleştiri ise göçmenlik konusunda geldi.

Katılımcıların sadece yüzde 42'si Biden'ın göçmenlik politikalarını beğendiğini söylerken, yüzde 49'u ise Başkan'ın politikalarını onaylamadığını vurguladı.