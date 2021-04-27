Haber Giriş: 27 Nisan 2021 Salı 15:32Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Bizon küçük çocuğu önce boynuzladı sonra havaya fırlattı
Çin’de bir bizon, küçük çocuğa saldırdı. Bizon, çocuğu boynuzlayıp havaya fırlattı. Saldırı anları kameraya yansıdı.
Çin'in Pingchuan kasabasında meydana gelen olayda, bir bizon küçük çocuğa saldırdı.
Boynuzlayıp havaya fırlattı
Saldırı anı kameraya yansıdı.
Görüntülerde bizon önce çocuğa doğru koşuyor ve ardından park halindeki bir otomobilin yanında çocuğu yere düşürüyor.
Çocuğun sağlık durumuyla ilgili açıklama yapılmadı.
Etiketler: Çin
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