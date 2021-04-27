Lagos, Twitter'da yaptığı paylaşımda Belçika polisine ait araçta olduğunu ve "Yunan karşıtlarının" kendisini cezaevine götürdüğünü belirtti.

AFP'ye konuşan bir polis kaynağı, Yunanistan'da 13 yıl hapsi istenen Lagos'un uluslararası tutuklama emri kapsamında Brüksel'de tutuklandığını teyit etti.

Avrupa Parlamentosu'nda dün akşam yapılan oylamada, 658 milletvekili Lagos'un dokunulmazlığının kaldırılması için oy vermiş, 25 milletvekili buna karşı çıkmıştı.

Lagos'un dokunulmazlığının kaldırılmasını Yunanistan makamları talep etmişti.

Ceza kararından sonra Yunanistan'dan kaçmıştı

Altın Şafak Partisi, Yunanistan'da mahkeme tarafından "suç örgütü" olarak kabul edilmiş, bu örgütü yönettikleri gerekçesiyle Lagos'un da aralarında bulunduğu bazı parti üyeleri hapis cezalarına çarptırılmıştı.

Lagos, hakkında 13 yıllık hapis cezası verildiği 7 Ekim 2020'de dokunulmazlığını kullanarak Yunanistan'dan kaçarak Brüksel'e gitmişti.

Irkçı Yunan vekil, daha önce Türk bayrağını yırtarak provokasyon girişiminde bulunmuştu.