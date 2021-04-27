Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisince (OCHA) yapılan açıklamada, Somali'de halihazırda zorda olan insani durumun yeni bir kuraklıkla daha da şiddetlenebileceği uyarısı yapıldı.

Açıklamaya göre, Somali'nin en az yüzde 80'i kuraklık şartlarıyla karşı karşıya.

3,4 milyondan fazla kişi etkilenebilir

Somali'de kuraklık nedeniyle Ekim 2020-Nisan 2021 döneminde 116 bin 500'e yakın kişi ülke içinde göç etmek zorunda kaldı.

En az 3,4 milyon kişi kuraklık şartlarından etkilenebilir. Bu kişilerden 380 bininin yerlerinden olması bekleniyor.

Ülkenin bazı bölgelerinde, Gu yağmurları başlamasına rağmen yağış ortalamanın altında.

Temiz suya erişim güçleşecek

Su sıkıntısı ise temiz suya erişimi güçleştirecek. Bazı bölgelerdeki su maliyeti yüzde 60 artacak.

Tüm bunlar, korunmasız insanları temiz suya erişmek için uzun mesafe kat etmek zorunda bırakacak.

Somali genelinde hijyen uygulamalarında sıkıntılar ve hayvanlarda hastalıklar arttı, otlaklar tükendi.

Bu sıkıntılar yüzünden çobanlar, hayvanlarını elleriyle yerli üretim tahıllarla beslemeye itti. Bu da tahıl fiyatlarının yüzde 30 artmasına yol açacak.

Kuraklıktan en çok etkilenen yerler

Somali'nin özerk bölgesi Somaliland, Puntland eyaleti, orta bölgeleri ve Gedo bölgesi kuraklıktan en çok etkilenen yerler.

Açıklamada, hafifletici bir destek acilen sağlanmadığı takdirde kuraklık şartlarının göçün ve bulaşıcı hastalıkların ana sebebi olacağı uyarısı yapıldı.

225 bin kişiye hijyen kiti dağıtıldı

İklim değişikliğinin etkilerinin oldukça çok görüldüğü Somali'de, iklimle ilgili hastalıklar hızla artıyor.

Kuraklıkla mücadele kapsamında 25 bin kişiye sağlık hizmeti verildi. Su kaynaklı hastalıkların önüne geçilebilmesi için 353 bin kişiye geçici güvenli su hizmetleri sağlandı.

225 bin kişiye hijyen kiti dağıtılırken, sabunla el yıkamaya dair kampanyalar sağlandı.