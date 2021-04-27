Haber Giriş: 27 Nisan 2021 Salı 16:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Askeri araç patlayıcı maddeye çarptı: 1 Ukrayna askeri öldü
[Fotoğraf: AA]
Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde askeri aracın patlayıcı maddeye çarpması sonucu bir Ukrayna askeri hayatını kaybetti, 3'ü yaralandı.
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Donbas'ta askeri aracın patlayıcı maddeye çarpması sonucu bir Ukrayna askerinin hayatını kaybettiğini, 3'ünün yaralandığını açıkladı.
Bölgede olaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Donbas krizi
Donbas bölgesindeki krizin çözümüne ilişkin Rusya, Ukrayna ve Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatı'ndan oluşan Üçlü Temas Grubu, 27 Temmuz 2020'den itibaren kapsamlı ateşkes kararı almıştı.
Bölgede sözde bağımsızlığını ilan eden Rusya yanlısı ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana süren çatışmalarda 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.
Sıradaki Haber
Bizon küçük çocuğu önce boynuzladı sonra havaya fırlattı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz