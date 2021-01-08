Haber Giriş: 8 Ocak 2021 Cuma 20:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Biden, Brett McGurk'ü Orta Doğu ve Kuzey Afrika Koordinatörlüğüne getirecek
[Fotoğraf: AA]
ABD Başkanlığına seçilen Joe Biden, ulusal güvenlik ekibinde Orta Doğu ve Kuzey Afrika Koordinatörlüğüne, Obama döneminde DEAŞ ile Mücadele Özel Temsilciliğini yürüten Brett McGurk'ü getirecek.
ABD Başkanlığına seçilen Joe Biden, ulusal güvenlik ekibinde yer alacak yeni isimleri açıkladı.
Dış politikada etkili olacak isimler arasında Obama döneminde DEAŞ ile Mücadele Özel Temsilciliğini yürüten Brett McGurk de yer alıyor.
Biden, YPG/PKK'ya desteğiyle bilinen tartışmalı isim McGurk'ü Orta Doğu ve Kuzey Afrika Koordinatörü yapacak.
Ulusal Güvenlik Konseyi Özel Kalemliği görevine Yohannes Abraham'ı seçen Biden, Demokrasi ve İnsan Hakları Koordinatörlüğüne Shanthi Kalathil, Rusya ve Orta Asya Kıdemli Direktörlüğüne Andrea Kendall-Taylor, İklim ve Enerji Kıdemli Direktörlüğüne Melanie Nakagawa, Avrupa Kıdemli Direktörlüğüne ise Amanda Sloat'ı getirecek.
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