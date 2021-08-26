Haber Giriş: 26 Ağustos 2021 Perşembe 22:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Biden-Bennett görüşmesi yarına ertelendi
[Fotoğraf: AP]
ABD Başkanı Joe Biden ile İsrail Başbakanı Naftali Bennett arasında bugün Beyaz Saray'da düzenlenmesi beklenen ikili görüşme, Kabil'deki terör saldırıları nedeniyle yarına ertelendi.
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Başkan Joe Biden'ın İsrail Başbakanı Naftali Bennett ile yapacağı görüşme yarına ertelenmiştir." ifadesi kullanıldı.
Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanında yaşanan terör saldırısının ardından görüşme ertelenmiş ancak zamana ilişkin bilgi paylaşılmamıştı.
Amerikan basını söz konusu terör saldırısında 11'i deniz piyadesi, 1'i askeri tıbbiyeci olmak üzere 12 Amerikan askerinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.
Etiketler: Joe Biden ABD İsrail Afganistan Taliban Beyaz Saray
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