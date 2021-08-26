Rusya Federal Anti-Tekel Servisinden (FAS) yapılan yazılı açıklamaya göre, Booking.com Rus pazarındaki hakim konumunu suistimal etti.

Booking.com’un ülkedeki otel, hostel ve diğer konaklama yerlerine fiyat ve çeşitli şartları dayattığının tespit edildiği bilgisine yer verilen açıklamada, "İhlaller nedeniyle Booking.com'a gelirlerine oranla 1,3 milyar ruble para cezası verilmesine karar verildi." ifadesi kullanıldı.

Twitter, Facebook ve WhatsApp'a da para cezası verilmişti

Rusya Twitter, Facebook ve WhatsApp'a şahsi bilgilere yönelik yasayı ihlal nedeniyle 36 milyon ruble para cezası verdi.