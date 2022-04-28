ABD Başkanı Joe Biden yaptığı yazılı açıklamada, ocak-mart dönemine ait Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) verisine dair değerlendirmelerde bulundu.

Başkan Biden, "Çalışan ailelerden güç alan Amerikan ekonomisi, tarihi zorluklar karşısında dirençli olmaya devam ediyor" ifadesini kullandı.

Söz konusu dönemde tüketici harcamaları, iş ve konut yatırımlarının güçlü oranlarda arttığına işaret eden Biden, işsizlik sigortasına sahip Amerikalıların sayısının 1970'ten bu yana en düşük seviyede olduğunu söyledi.

"İlerleme kaydetmeye devam" vurgusu

Biden, büyüme tahmininin teknik faktörlerden etkilendiğini, ABD'nin dünya çapında COVID-19'un neden olduğu zorluklara, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'ya sebepsiz saldırısına ve küresel enflasyona güçlü bir konumdan karşı koyduğunu vurguladı.

Joe Biden, ilerleme kaydetmeye devam edilmesi, çalışan ailelerin maliyetlerinin azaltılması, Amerika'da daha fazla ürün üretilmesi ve iyi maaşlı işlerin yaratılması gerektiğini vurguladı.

ABD Ticaret Bakanlığı verilerine göre, ABD ekonomisi bu yılın ilk çeyreğinde piyasa beklentilerinin aksine yüzde 1,4 daraldı. Beklentiler, ülke ekonomisinin yüzde 1,1 büyümesi yönündeydi.

ABD ekonomisi geçen yılın son çeyreğinde ise yüzde 6,9 büyürken, toparlanmanın etkisiyle 2021 genelinde yüzde 5,7 ile 1984'ten bu yana en güçlü büyümeyi görmüştü.