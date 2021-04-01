Biden, dün Pensilvanya eyaletine bağlı Pittsburgh'da yaptığı konuşmada, 2,3 trilyonluk altyapı planını açıkladı. Biden, söz konusu planın 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana yapılan "en büyük Amerikan iş yatırımı" olduğunu vurguladı.

Biden, altyapı planı çerçevesinde kullanılmayan madenlerin temizlenmesi, eski gaz ve petrol kuyularının kapatılması için 16 milyar dolar harcama yapmayı planladıklarını belirtti.

2,3 trilyon dolarlık plan onaya sunulacak

Hükümetin, hava ve toprak kirliliğine neden olan madenler üzerinde yürüteceği ıslah çalışmaları, küresel ısınmayla mücadelede bir fırsat olarak görülüyor. Bunun yanı sıra çalışma yapılan kuyu ve madenlerde birçok vatandaşa yeni iş imkanı sağlanması bekleniyor.

Başkan Biden'ın toplamda 2,3 trilyon dolarlık altyapı planı Kongrenin onayına sunulacak.

Biden'ın planı memnuniyetle karşılandı

Öte yandan, Amerikan Petrol Enstitüsünden yapılan açıklamada, Biden'ın altyapı yenileme planının memnuniyetle karşılandığı, küresel ısınmaya neden olan önemli faktörlerden metan gazı emisyonunu azaltmaya yönelik çabaların destekleneceği bildirildi.

Ulusal Madencilik Derneğinden yapılan açıklamada ise plan çerçevesinde maden ıslah çalışmalarının desteklendiği belirtildi.