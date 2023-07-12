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KAYNAK
Reuters
HABER GİRİŞ
12.07.2023 21:39
, 12.07.2023 21:40
SON GÜNCELLEME
12.07.2023 21:40
Biden: ABD’nin Türkiye’ye F-16 satabileceğine inanıyorum
ABD Devlet Başkanı Joe Biden, "ABD’nin Türkiye’ye F-16 satabileceğine inanıyorum" dedi.
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Biden: ABD’nin Türkiye’ye F-16 satabileceğine inanıyorum
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