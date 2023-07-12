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Dünya
Reuters 12.07.2023 21:39

Biden: ABD’nin Türkiye’ye F-16 satabileceğine inanıyorum

ABD Devlet Başkanı Joe Biden, "ABD’nin Türkiye’ye F-16 satabileceğine inanıyorum" dedi.

Biden: ABD’nin Türkiye’ye F-16 satabileceğine inanıyorum

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