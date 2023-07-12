Açık 24.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 12.07.2023 20:49

İsveçli şirketler Türkiye'de yapacakları ticareti en üst seviyeye çıkaracak

İsveç Ticaret Ofisi Türkiye Ataşesi Edin Erkocevic, İsveçli şirketlerin Türkiye'de yapacakları ticaretleri en üst seviyeye çıkaracaklarını duyurdu.

İsveçli şirketler Türkiye'de yapacakları ticareti en üst seviyeye çıkaracak
[Fotoğraf: GettyImages]

Ülkesinin Svenska Dagbladet gazetesine açıklamalarda bulunan Erkocevic, "Türkiye ile İsveç arasında yapılan NATO mutabakatında ticari ilişkilerin geliştirilmesi yer alıyor. Bu, İsveçli şirketlerin Türkiye'de yapacakları ticaretleri en üst seviyeye çıkaracakları bir durum. Artık İsveç şirketleri, Türkiye pazarında genişleme fırsatları görüyor" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin, Avrupa ve Asya için önemli bir merkez veya köprü haline geldiğini söyleyen Erkocevic, "Bugün Türkiye'de temsil edilen veya faaliyet gösteren yaklaşık 400 İsveç şirketi bulunmakta. Avrupalı ​​ve İsveçli şirketler üretim ve tedarik zincirlerini daha kolay sürdürebilmeleri için Asya'dan Avrupa'ya daha yakın bir yere taşınmak istiyor. Türkiye'de, Avrupa ve Asya arasında önemli bir merkez" diye konuştu.

Türkiye, İsveç ve NATO arasında 10 Haziran'da Letonya'nın başkenti Vilnius'taki üçlü görüşme sonrası mutabakata varılmıştı.

Mutabakat maddelerinden biri de ikili ticaret ve yatırımların artırılmasıydı.

Türkiye ve İsveç'in, Türkiye-İsveç Ortak Ekonomik ve Ticaret Komitesi (JETCO) aracılığıyla ekonomik işbirliğini artırma konusunda da mutabık kaldığı aktarılan açıklamada, Türkiye ve İsveç'in, ikili ticaret ve yatırımları artırmaya yönelik fırsatları maksimize etmenin yollarını arayacağı belirtilmişti.

ETİKETLER
İsveç
Sıradaki Haber
Kanada Merkez Bankası faiz oranını yüzde 5'e çıkardı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:45
Dışişleri Bakanı Fidan, Endonezya’yı ziyaret edecek
21:40
Biden: ABD’nin Türkiye’ye F-16 satabileceğine inanıyorum
21:26
Adana'nın İmamoğlu ilçesinde orman yangını çıktı
21:21
Sokak köpeği tarafından ısırılan genç mimar hayatını kaybetti
21:23
BM Genel Sekreteri Guterres, tahıl anlaşması çabaları için Türkiye'ye "minnettar"
21:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "NATO Zirvesi" paylaşımı
Tekirdağ'da lavanta tarlaları çok sayıda yerli ve yabancı turisti misafir etti
Tekirdağ'da lavanta tarlaları çok sayıda yerli ve yabancı turisti misafir etti
FOTO FOKUS
Muğla'da orman yangını
Muğla'da orman yangını
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ