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Dünya
AA 12.07.2023 21:23

Macron: Fransa ve Türkiye, AB ve Doğu Akdeniz konusunda iletişimde kalacak

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Avrupa Birliği (AB) ve Doğu Akdeniz konusunda iletişimde kalacaklarını aktarıldı.

Macron: Fransa ve Türkiye, AB ve Doğu Akdeniz konusunda iletişimde kalacak
[Fotograf: Reuters]

Macron, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen NATO Zirvesi'nin ardından yaptığı basın toplantısında, Ukrayna-Rusya Savaşı'nın başlangıcından 500 gün sonra NATO müttefiklerinin birliğini gösterdiğini belirtti.

Zirvede müttefiklerin Ukrayna'ya tam destek verdiklerini, savaşın sonlanmasının yanı sıra barışın ve istikrarın Avrupa kıtasında yeniden tesis edilmesi için birlikte hareket edeceklerini söylediklerini belirten Macron, Rusya'nın, "Avrupa ve NATO müttefiklerini yıldıramayacağını" ifade etti.

Macron, koşullar müsaade ettiğinde Ukrayna'nın NATO müttefiki olacağına işaret etti.

Savaşın tırmanması veya yayılmasından kaçınarak Ukrayna'yı savunduklarına değinen Macron, "Ukrayna, desteğimizle, birçok defa Rus kuvvetlerini Kiev, Harkiv, Herson'dan püskürttü ve ilerliyor" diye konuştu.

"Rusya, ilk bölünme belirtilerini gösterdi"

Macron, zamanın Ukrayna'nın lehine işlediğini ifade ederek "Rusya, ilk bölünme belirtilerini gösterdi" dedi.

Rus güvenlik şirketi Wagner'in, Moskova yönetiminin "zayıflığını" gösterdiğini söyleyen Macron, Rusya'nın askeri ve siyasi olarak zayıf olduğu yorumunu yaptı.

Emmanuel Macron, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la AB ve Doğu Akdeniz konusunda iletişimde kalacaklarını belirtti.

Macron, Türkiye'nin, İsveç'in NATO üyeliğini hızlıca onaylaması beklentisini dile getirdi.

Bir gazetecinin, Fransa'da 13-14 Temmuz geceleri şiddetli olaylar çıkması ihtimali nedeniyle 14 Temmuz Ulusal Bayramı kapsamındaki konuşmasını erteleyip ertelemediğine ilişkin sorusuna Macron, halihazırda bu yıl böyle bir konuşma planlamadığını söyledi.

Macron, Ulusal Bayram kapsamında taşkınlıklar yaşanırsa daha kararlı şekilde karşılık vereceklerine işaret etti.

Nanterre kentinde 27 Haziran'da Nael M. isimli gencin polis kurşunuyla öldürülmesinin ardından çıkan olaylara değinen Macron, "Olup bitenden ders çıkartılması gerekiyor." dedi.

Macron konuşmasında ayrıca, 94 yaşında hayatını kaybeden Fransa ve Çekya vatandaşı yazar Milan Kundera'yı andı.

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