Biden, Pazartesi günü 2022 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası'nı (NDAA) imzaladı.

Askeri harcama faturasında 25 milyar dolarlık bir artış oldu ve Beyaz Saray önceki yıla göre ABD askeri harcamalarında yüzde 5'lik bir artışa izin verdi.

Senato'daki destekçilere göre büyük harcama paketi, Ukrayna güçlerini Rusya'ya karşı savunma amaçlı eğitmek için Ukrayna Güvenlik Yardım Girişimi adıyla 300 milyon doları içeriyor.

Ukrayna'ya yardım paketi, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in hafta sonu Rusya'nın karşı bir hamle yapması durumunda “daha ​​önce görmediğiniz yaptırımlar gelecek” tehdidinin ardından geldi.

Moskova'ya karşı atılan başka bir adım olan “Baltık güvenlik iş birliği” için 150 milyon dolar daha tahsis edilirken, Washington'un NATO müttefiklerini desteklemeyi amaçlayan Avrupa Savunma Girişimi için 4 milyar dolar harcanacak.

Biden yönetiminin Çin'e yönelik artan askeri odağına paralel olarak, yeni NDAA ayrıca “Pasifik Caydırma Girişimi”ne 7,4 milyar dolarlık bir tahsisat ve Pekin'in kendi topraklarının bir parçası olarak gördüğü Tayvan'ın savunmasına yönelik bir destek beyanı içeriyor.