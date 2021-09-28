Patlama sırasında ağır yaralandıktan sonra uzun süre yoğun bakımda tedavisine devam edilen 35 yaşındaki İbrahim Harbi hayata gözlerini yumdu.

Harbi'nin, yaralandıktan sonra ilk 3 ay hastanede yoğun bakım ünitesinde kaldığı, ardından bilinci yarı açık şekilde rehabilitasyon merkezinde tedavi gördüğü aktarıldı.

3 gün önce baba evine getirilen Harbi, gece saatlerinde vefat etti.

Beyrut Limanı'ndaki patlama

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos 2020'de patlayıcı maddelerin bulunduğu bir depoda önce yangın çıkmış, ardından tüm kenti sarsan çok güçlü bir patlama meydana gelmişti.

Cumhurbaşkanı Mişel Avn, patlamaya 6 yıldır limandaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın yol açtığını söylemişti.

Patlamada yaklaşık 200 kişinin hayatını kaybettiği, 6 binden fazla kişinin yaralandığı ve 300 bin kişinin patlama nedeniyle yerinden olduğu açıklanmıştı.

Olayın üzerinden 14 ay geçmesine rağmen patlamayla ilgili soruşturma sonuçsuz bir şekilde devam ediyor.