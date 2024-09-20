Çok Bulutlu 22.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 20.09.2024 11:20

Beyaz Saray'dan, İsrail'e desteğin süreceği mesajı

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, ABD'nin İsrail'e yönelik politikasının değişmediğini ve desteğin süreceğini ifade etti.

Beyaz Saray'dan, İsrail'e desteğin süreceği mesajı
[Fotograf: AP]

Beyaz Saray Sözcüsü Jean-Pierre, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayarak ABD'nin İsrail'e verdiği desteğe ilişkin konuştu.

Orta Doğu'daki "gerginliğin" artmasının ardından ABD'nin İsrail'e sağladığı silah desteğinin durdurulması taleplerinin sorulması üzerine Jean-Pierre, "ABD'nin politikasının değişmediğini" belirtti.

Sözcü Jean-Pierre, "İsrail'in güvenliğine olan bağlılığımız sarsılmazdır ve bu değişmemiştir. İsrail'in güvenliğini desteklemeye devam etme konusundaki kararlılığımız sürüyor." dedi.

Jean-Pierre ayrıca bölgede bir "diplomatik çözüm" görmek istediklerine dikkati çekerek, "Bunun başarılabileceğine inanıyoruz ve bu şekilde ilerlemek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'e 20 milyar dolarlık silah satışı

İsrail'e koşulsuz destek vermekle eleştirilen ABD yönetimi, ağustos ortasında yaptığı duyuruyla, bu ülkeye 5 ayrı pakette toplam 20 milyar dolarlık silah satışına onay vermişti.

Toplam değeri 18,9 milyar doları bulan 50 adet F-15IA ve 25 adet F-15I savaş uçağı ile bunların ilgili mühimmatları, tüm satışın içindeki en büyük payı oluşturuyordu.

Öte yandan 30 adet orta menzilli havadan havaya füze sistemi (AMRAAM) ile 32 binden fazla tank mermisi ve diğer ilgili ekipmanlar da diğer paketlerde yer almış, bunlara ilaveten 50 binden fazla top mermisi ile ilgili ekipmanların satışına da ayrı bir paket olarak onay verilmişti.

Toplam satış değeri 20,3 milyar doları bulan paket, Gazze'de ateşkes sürecinin belirsizliğini koruduğu ve bölgede gerginliğin yükseldiği bir dönemde onaylanmıştı.

ETİKETLER
İsrail ABD Beyaz Saray
Sıradaki Haber
Pakistan, Hindistan'ın 64 yıllık su anlaşmasına uymasını istedi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:21
İzmir merkezli terör operasyonunda 13 gözaltı
13:16
Emine Erdoğan'dan Hatay Serdar Demir Çocuk Evleri Sitesi'ne ilişkin paylaşım
13:14
Türkiye'nin ilk yüzer doğal gaz üretim platformu
12:47
Şeker pancarı alım fiyatı haftaya açıklanacak
12:48
Bakan Uraloğlu: Kara yollarında karbon emisyonlarını azaltacak yatırımlar yapıyoruz
12:50
THY'nin İstanbul-Santiago seferleri başlıyor
Şahinkaya Kanyonu yaz sezonunda yaklaşık 100 bin ziyaretçi ağırladı
Şahinkaya Kanyonu yaz sezonunda yaklaşık 100 bin ziyaretçi ağırladı
FOTO FOKUS
Konya Ovası'ndaki obruklar görüntülendi
Konya Ovası'ndaki obruklar görüntülendi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ