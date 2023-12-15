Açık 3.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 15.12.2023 04:30

Beyaz Saray'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Biden görüşmesine ilişkin açıklama

Beyaz Saray, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasındaki görüşmede, Gazze'deki savaşın ele alındığını ve Biden'ın, Türkiye ile Yunanistan arasındaki yakınlaşmaya olan desteğini dile getirdiğini belirtti.

Beyaz Saray'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Biden görüşmesine ilişkin açıklama
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Beyaz Saray, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Biden arasındaki telefon görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, iki lider, İsrail'in saldırılarının devam ettiği Gazze'deki son durumu ele aldı ve bölgeye insani yardımın artırılması ile Gazze'deki sivillerin korunmasının önemi konusunda mutabık kaldı. Biden, İsrail'e olan desteğini de yineledi.

Görüşmede ayrıca NATO İttifakının güçlü olmasının önemine vurgu yapılırken, Biden, İsveç'in ivedi şekilde ittifaka katılması konusundaki beklentisini paylaştı.

Açıklamada, "Başkan Biden, Türkiye ile Yunanistan arasında son dönemdeki yapıcı adımlara olan desteğini dile getirdi." ifadelerine de yer verildi.

ETİKETLER
Recep Tayyip Erdoğan Joe Biden ABD
Sıradaki Haber
Çin ve Rus uçakları Japonya yakınlarında birlikte uçtu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
04:33
AB liderleri Rusya'ya yeni yaptırımlarda anlaştı
03:31
Çin ve Rus uçakları Japonya yakınlarında birlikte uçtu
03:28
Amasya'da boğanın saldırdığı kişi öldü
02:14
İletişim Başkanı Altun canlı yayında soruları yanıtladı
01:14
Bolu'da tankerden sızan kimyasal madde alarma geçirdi
04:34
Denizli'de maden ocağında göçük
7 il için "sarı" ve "turuncu" uyarı
7 il için "sarı" ve "turuncu" uyarı
FOTO FOKUS
İsrail ordusu Şabura Mülteci Kampı'na saldırı düzenledi
İsrail ordusu Şabura Mülteci Kampı'na saldırı düzenledi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ