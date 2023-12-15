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Dünya
AA 15.12.2023 00:59

İsrail'in Batı Şeria ve Gazze'deki saldırılarında spor camiasından 85 kişi öldü

İsrail'in Gazze'ye saldırılarının başladığı 7 Ekim'den 6 Aralık'a kadar spor camiasından 85 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

İsrail'in Batı Şeria ve Gazze'deki saldırılarında spor camiasından 85 kişi öldü
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Filistin Futbol Federasyonu, İsrail'in saldırıları ve baskınları sonucu Gazze Şeridi ve Batı Şeria'da spor camiasının verdiği kayıplarla ilgili bir rapor hazırladı.

Filistin haber ajansı WAFA'ya yayımlanan rapora göre, saldırıların başladığı 7 Ekim'den 6 Aralık'a kadar geçen sürede, 55'i futboldan 30'u diğer sporlardan olmak üzere toplam 85 kişi öldü.

Rapora göre, ölen kişiler arasında hakemler, futbolcular, kulüp yöneticileri, antrenörler, atletler, teknik direktörler gibi spor camiasının her kesiminden insan yer aldı.

Saldırılarda ayrıca, 4'ü Batı Şeria'da, 5'i Gazze'de olmak üzere 9 spor tesisi yıkıldı.

İsrail güçleri ayrıca, Batı Şeria'da 3 sporcuyu gözaltına aldı, 4 sporcu ise yaralandı.

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Gazze İsrail Filistin - İsrail Çatışması Batı Şeria
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