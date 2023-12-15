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Dünya
İHA 15.12.2023 00:34

Sahnede kalp krizi geçiren Brezilyalı sanatçı öldü

Brezilya’da 30 yaşındaki sanatçı Pedro Henrique, internette yayınlanan dini bir etkinlikte sahnede şarkı söylediği sırada kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Sahnede kalp krizi geçiren Brezilyalı sanatçı öldü

Brezilya'nın Feira de Santana kentinde internette yayınlanan dini bir etkinlikte sahne alan gospel türünde şarkılar söyleyen 30 yaşındaki Pedro Henrique, sahnede şarkı söylediği sırada kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Henrique’nin şarkı söylediği sırada dengesini kaybederek sırt üstü yere düşerken, izleyiciler de hemen yardım için sahneye koştu.

Henrique’nin yere düştüğü anlar kameraya yansıdı. Neşeli ve herkesin sevdiği biri olarak bilinen Henrique’nin evli ve 1 aylık bir kızı olduğu açıklandı.

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