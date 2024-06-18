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Dünya
TRT Haber 18.06.2024 13:27

Beyaz Saray’dan, Biden'ın ‘kafasının karışık’ olduğu iddia edilen videolara açıklama

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karine Jean-Pierre, ABD Başkanı Joe Biden'ın ‘kafası karışmış’ olarak görünen ve sosyal medyada tartışmalara neden videoları hakkında, `Bunlar kötü niyetle yapılıyor` dedi.

Beyaz Saray’dan, Biden'ın ‘kafasının karışık’ olduğu iddia edilen videolara açıklama

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karine Jean-Pierre dün düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Pierre, ABD Başkanı Joe Biden’ın sosyal medyada tartışmalara neden olan ‘kafa karışıklığı’ videolarıyla ilgili olarak, “Bu manipüle edilmiş videolar kötü niyetle yapılıyor ve gerçeği yansıtmıyor” dedi.

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Videoları ‘ucuz sahte’ olarak nitelendiren Pierre, `Bu size Cumhuriyetçilerin burada ne kadar çaresiz olduğuna dair bilmemiz gereken her şeyi anlatıyor. Başkanın görevdeki performansı hakkında konuşmak yerine, yasama organlarında kazandığı zaferler, ülke genelinde Amerikan halkı için neler yapabileceği hakkında konuşmak yerine, bu deepfake'leri, manipüle edilmiş videoları görüyoruz ` ifadelerini kullandı.

Pierre, ABD Başkanı Biden’ın Beyaz Saray’da düzenlenen bir etkinlik sırasında müzik eşliğinde dans eden insanların yanında hareketsiz durduğu videoyla ilgili olarak ise, “Başkan orada durup müzik dinliyordu ve dans etmedi. Kusura bakmayın, dans etmemenin bir sağlık sorunu olduğunu bilmiyordum. Etrafındaki insanlara bakarsanız, dans etmeyen insanlar da vardı” açıklamasını yaptı.

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