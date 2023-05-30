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Dünya
AA 30.05.2023 00:46

Beyaz Saray'dan, "Biden'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu"na ilişkin açıklama

Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turundaki başarısından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak tebrik etmesine ilişkin açıklama yaptı.

Beyaz Saray'dan, "Biden'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu"na ilişkin açıklama
[Fotograf: Reuters]

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, "Başkan Joe Biden, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Türkiye Cumhurbaşkanı olarak yeniden seçilmesinden dolayı tebrik etmek için aradı." ifadesine yer verildi.

Biden'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu
Biden'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu

Açıklamada, iki liderin, ABD ve Türkiye arasındaki "işbirliğini derinleştirmek için yakın ortaklar olarak" birlikte çalışmaya devam etme konusundaki ortak kararlılıklarını ifade ettikleri belirtildi.

Telefon görüşmesinde ayrıca, 11-12 Temmuz'da Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenecek olan NATO Zirvesinde "transatlantik güvenliğin güçlendirilmesi de dahil olmak üzere bölgesel ve küresel sorunların üstesinden gelmeye hazır olma konusunun"​​​​​​​ gündeme geldiği kaydedildi.

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