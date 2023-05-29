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Dünya
AA 29.05.2023 23:25

Filistin Devlet Başkanı Abbas'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak yeniden Cumhurbaşkanlığına seçilmesi dolayısıyla kutladı.

Filistin Devlet Başkanı Abbas'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu
[Fotograf: AA]
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Abbas, görüşmede Erdoğan'ın seçim başarısını tebrik ederek, seçim sonuçlarının Türk halkı için hayırlı olmasını diledi.
 
Görüşmede, Türkiye-Filistin ilişkileri ve bölgesel konular da ele alındı.
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