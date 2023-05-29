Dünya
AA
29.05.2023 23:25
Filistin Devlet Başkanı Abbas'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak yeniden Cumhurbaşkanlığına seçilmesi dolayısıyla kutladı.
[Fotograf: AA]
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Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Abbas, görüşmede Erdoğan'ın seçim başarısını tebrik ederek, seçim sonuçlarının Türk halkı için hayırlı olmasını diledi.
Görüşmede, Türkiye-Filistin ilişkileri ve bölgesel konular da ele alındı.